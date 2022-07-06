حمایت آمریکا از منافقین بیانگر ماهیت سیاه و پلید آنها در حوزه حقوق بشر است

به گزارش هابیلیان، سیدمحمد حسینی شامگاه یکشنبه در همایش حقوق بشر آمریکایی که در مسجد امام حسن مجتبی(ع) ورامین برگزار شد اظهار داشت: دیدار و حمایت معاون سابق رئیس جمهور آمریکا از عناصر منافقین که جنایت‌های بی شماری علیه ملت ایران مرتکب شده اند، بیانگر ماهیت سیاه و پلید آمریکا در حوزه دفاع از حقوق بشر است و امروز همه وظیفه داریم واقعیت‌های موجود را برای نسل جوان خود یادآوری کنیم.

وی با اشاره به این که آمریکا همواره تلاش دارد خود را منجی جهان معرفی کند افزود: در فیلم‌های هالیودی آمریکا تلاش می‌کند تا چهره نجات‌بخش و شکست‌ناپذیری از آمریکا در افکار عمومی جهانیان به نمایش گذارد و به این وسیله، ماهیت واقعی خود را مخفی نگاه دارد اما ملت ایران با سرداران سرافرازی همچون شهید سلیمانی، پوشالی بودن قدرت آمریکا را به جهانیان نشان دادند و ثابت کردند آنچه در فیلم‌های هالیوود به نمایش گذاشته می شود با واقعیت موجود تفاوت زیادی دارد.

منبع: ایرنا