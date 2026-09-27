5مهر1360 از زبان فرماندهان و اعضای منافقین

اعترافات همراز شریعت پناهی در خصوص اقدامات تروریستی منافقین در 5 مهر 1360:

...و عملیات بعدی 5 مهر بود كه من اول مسئول مهمات بودم و بعد شدم مسئول پشت خیابانی كه بچه ها درگیر بودند. من در 5 مهر دو رگبار در خیابان زدم كه اول چشمانم باز بود و ندیدم به كسی بخورد و در دومی هم چشمانم را بستم ولی...

بعد برادران پاسدار پشت یك وانت پاهایشان را می‌دیدم كه پیاده می‌شدند، ولی خودشان را نمی‌دیدم كه هدف گرفتم و 2 تیر خالی كردم كه بعد از زدن چون دستم را روی ماشین گذاشته بودم و هدف گرفته بودم و چون تیراندازی هم (با هدف) نكرده بودم دو تیر من به ماشین كه دستم رویش بود خورد و سقف را سوراخ كرده بود (مثل این كه بنز بود) و شیشه‌های جلویش را خورد كرد.

در 5 مهر شروع درگیری اولین كسی كه كشته شد عادل بود در اول كه تیر هوایی در می‌كردیم، یك دفعه افشین من را صدا كرد و من رفتم دیدم اسلحه را به طرف یك موتور‌سوار گرفته و به من گفت اسلحه‌ات را بگیر طرف او و من طرف شهید عادل گرفتم و او شروع كرد به گشتن عادل و دست كرد جلوی او و از زیر پیراهن عادل اسلحه كلت 45 را در‌آورد.

بعد عادل گفت اسلحه من را نگیرید من كار دارم باید بروم و بعد گفت من را نزنید كه من اسلحه را پایین گرفتم و افشین2 یا 3 قدمی به عقب آمد و یك رگبار بست و موتور سوار كه موتورش قرمز رنگ بود و تقریباً از مدل بالا بود به زمین افتاد.

من نگاه كردم دیدم یك تیر به كاسكت موتور سوار خورده و چند تا هم به شكمش خورده بود كه بعد من و یك نفر عابر از افشین تقاضا كردیم كه تیر خلاص شهید عادل را بزند كه با دعوا جواب داد و بعد از مدتی به آن طرف خیابان رفتم و بعد به داخل كوچه رفتم.

...و بعد از این كه گفت اسلحه من را نگیرید و من كار دارم باید بروم و من را نزنید و یك مقدار صحبت دیگر كرد كه دقیقاً یادم نیست چی بود ولی... بعد از مدتی به سینه عادل نگاه كردم و جای تیرها را دیدم به آن طرف خیابان رفتم...

منبع: پیروان حق و باطل، انتشارات دادسرای انقلاب اسلامی تهران، چاپ اول، پاییز 1365، ج 7.

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اعترافات مهران اصدقی در خصوص اقدامات تروریستی منافقین در 5 مهر 1360:

...لذا سازمان خط جدیدی را به نیروهای خود داد و آن انجام تظاهرات مسلحانه خیابانی بود.

تحلیلی كه سازمان در قبال این خط ارائه داد این طور بود كه ما با الهام از مبارزات زمان شاه اقدام به تظاهرات‌های پراكنده در سطح شهر به وسیله نیروهای تشكیلاتی خود می‌كنیم. این تظاهرات‌ها باعث می‌شود كه ترس‌و‌وحشتی كه مردم از مقابله با رژیم دارند، ریخته شود و وقتی بدانند كه با ورود آنها به صحنه ما مسلحانه از آنها دفاع می‌كنیم، ترس آنها ریخته می‌شود و با این كار ما قدرت نظامی خود را نشان می‌دهیم.

از نظر نظامی نیز ما با پراكنده كردن تظاهرات‌ها در سطح شهر، نیروهای انتظامی را نمی‌گذاریم در یك منطقه جمع شوند و نیروی آنها را پراكنده می‌كنیم و از طرفی پاسداران را به‌عنوان كسانی كه تا به حال بیشترین ضربه را به ما زده‌اند، مورد حمله قرار می‌دهیم.

اما این تظاهرات‌ها كه در 8 شهریور، 16 شهریور، 19 شهریور، 21 شهریور، 24 شهریور و اوج آنها 5 مهر صورت گرفت، نتیجه‌ای جز دستگیری عده بسیار زیادی از تظاهر كنندگان نداشت. افراد واحدهای تروریستی كه برای حفاظت از تظاهر‌كنندگان آمده بودند در همان لحظات اولین تظاهرات یا دستگیر می‌شدند و یا به هلاكت می‌رسیدند.

و مردم حزب‌اللهی هم كه از آن وضعیت و جو تشنج خشمگین شده بودند با دست خالی به پاسداران كمك می‌كردند و تظاهر كننده‌ها را تحویل آنها می‌دادند. به قدری میزان دستگیری‌ها بالا بود كه از طرف تشكیلات به مسئولین گفته شده بود كسانی كه به تظاهرات رفته‌اند دیگر سر قرار آنها نروید، چون ممكن است دستگیر شوید.

به دنبال 5 مهر كه تشكیلات رو به تلاشی بود از طرف تشكیلات اعلام شد كه فعلاً هیچ‌گونه عملیاتی انجام ندهید و به حفاظت از خود و نیروها بپردازید و به دنبال آن این تحلیل كه نظام توانسته با زیادی پاسدارها و نیروهای خود از ضربات ما جلوگیری كند، مجدداً خط ترور واحدهای گشتی و ترور شخصیت‌ها داده شد.

منبع: پیروان حق و باطل، انتشارات دادسرای انقلاب اسلامی تهران، چاپ اول، پاییز 1365، ج 7.

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اعترافات مسعود ولی زاده در خصوص اقدامات تروریستی منافقین در 5 مهر 1360:

... افراد واحد تروریستی: سر تیم، اعلاءالدین، اشخاصی به نام‌های محمد، محسن، فرهنگ و خودم.

تاریخ و ساعت عملیات: 5 مهر ساعت 10:30 دقیقه.

مكان عملیات: خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه تحت جمشید سابق، طالقانی فعلی یك كوچه بین سینما رادیوسیتی و یك مرغ سوخاری.

شیوه عملیات تروریستی: ... یك تظاهرات مسلحانه كه قرار بود موقع تظاهرات تیم ما در خیابان بیاید و شروع به تیراندازی كند كه به‌علت‌نیامدن اسلحه ما شروع به‌ تیراندازی نكردیم و هم تیمی‌های دیگر تیراندازی كردند كه ما در همان كوچه محاصره شدیم. در این بین من یك ژ-3 از یك دختر گرفته و تیراندازی كردم و بعد از مدتی به همراه مجید حشمتی و فرهنگ كه در آن تظاهرات بود به یك كوچه پناهنده شدیم و از آنجا تیراندازی می‌كردیم و موقعی كه خود را در محاصره دیدیم تصمیم به فرار گرفته و فرار كردیم.

تداركات واحد تروریستی: اول قرار بود كه تعداد یك ژ-3 به هر نفر با 80 فشنگ بدهند، ولی به دلیلی كه گفتم به دستمان نرسید، ولی خودم یك ژ-3 و تعداد حدود 60 فشنگ از یك دختر گرفتم كه از این تعداد حدود یك خشاب و نصفی را شلیك كردم...

منبع: پیروان حق و باطل، انتشارات دادسرای انقلاب اسلامی تهران، چاپ اول، پاییز 1365، ج 7.

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اعترافات مجید صفائی در خصوص اقدامات تروریستی منافقین در 5 مهر 1360:

...من مجید صفایی فرزند حسین متولد سال 1343 عضو تیم واحد عملیاتی در روز 5 مهر سال 1360 توسط برادران سپاه دستگیر شدم... پس از دیدار با شهداد به اتفاق هم به یك قهوه‌خانه رفتیم و بعد شهداد توضیح داد كه امروز یك عملیات بزرگ هست كه شاید خیلی‌ها كشته شوند و ادامه داد كه شماها باید در خیابان طالقانی تقاطعش با ولی‌عصر سر ساعت حاضر شوید، در ضمن ساعت 9 باید عملیات شروع می‌شد...

من با یك نفر دیگر به نام فرید آشنا شدم، ولی در خاطرم نیست كه این فرد در همین قرار بود و یا قرار بعدی... و می‌گفت ما با این تظاهرات می‌خواهیم جو را بشكنیم و مردم را به صحنه بكشانیم...

و بعد من و فرید به یك خیابان فرعی كه موازی خیابان طالقانی است رفتیم كه در آنجا ماشین بود و بعد از سوار‌شدن ماشین (كه در اینجا فرید رانندگی می‌كرد) سر و صدای تفنگ بلند شد و فرید دست‌و‌پای خود را گم‌كرد و ماشین در جوب افتاد و بعد من پشت رل نشستم و رانندگی كردم و ماشین را از آنجا به خیابان طالقانی_ولی‌عصر و از آنجا به داخل خیابان طالقانی بردم و در این وقت هنوز صدای گلوله از دور و نزدیك به‌گوش می‌رسید...

و بعد رحمان را كه در انتظار ما بود سوار كردیم و به یك كوچه که در ضلع‌جنوبی خیابان‌طالقانی بود رفتیم، ولی بعد فرید گفت برویم بیرون، اینجا خوب نیست... و در جایی كه علامت (x) نشان داده شده است قرار گرفتیم و شروع به پیاده شدن كردیم، ولی هول شده بودیم و نمی‌دانستیم چكار كنیم. بعد از مسلح شدن كه همان ژ-3 داشتیم شروع به تیراندازی هوایی كردیم.

در ضمن هنگامی كه عملیات شروع شده بود یعنی قبل از این كه ما به خیابان طالقانی برویم بیشتر مردم آنجا را ترك كرده بودند، ولی تك‌و‌توك از مردم پیدا می‌شدند و در اوایل كار فرید با یك نفر درگیر می‌شود و من می‌بینم كه وی می‌خواست از فرید اسلحه‌اش را بگیرد و فرید یك تیر به وی می‌زند و فكر می‌كنم وی كشته می‌شود و نمی‌دانم از كجا یك پای فرید زخمی می‌شود...

در این لحظه من یك واحد عملیاتی دیگر را می‌بینم كه هیچ كدام‌شان را نمی‌شناختم و با سر‌و‌صدا و تیرهای هوایی شعار می‌دادند. در این جا یك نفر كه مشكوك بوده و یك موتور 125 داشت را آنها نگه می‌دارند و از وی فكر كنم كارت یا چیزی می‌خواستند كه وی موتور را رها كرده و شروع به فرار‌كردن می‌كند، ولی بعد از چند لحظه افرادی كه در قسمت غربی تر خیابان طالقانی بودند به وی شلیك كرده و وی را می زنند...

در این زمان رحمان داد زد: زدم، زدم، ولی من چیزی نمی دیدم چون كه محلی را كه زده بود دور بود و بعد هنگامی‌كه در كنار خیابان نشسته بود روی 2 زانوهایش و تیراندازی می كرد... یك دفعه محل وی را یافته و وی را زدند و فكر كنم كشته شد... و در نتیجه ما كه می‌خواستیم جلوی نفوذ برادران پاسدار به خیابان طالقانی و در اصل به خیابان ولی‌عصر را بگیریم، نتوانستیم این كار را انجام دهیم...

منبع: پیروان حق و باطل، انتشارات دادسرای انقلاب اسلامی تهران، چاپ اول، پاییز 1365، ج 7.

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اعترافات کیوان علی اکبر اصفهانی در خصوص اقدامات تروریستی منافقین در 5 مهر 1360:

حمله به كمیته وصال در یكشنبه 5مهر60، طرح حمله به این شكل بود كه من و رضا و ناصر و سعید كه از افراد تازده بودند قرار بود كه رضا و ناصر از سر پشت‌بام خانه‌ای كه مشرف به كمیته بود با نارنجك تفنگی و نارنجك جنگی به كمیته حمله كردند و سعید نیز راننده بود و من نیز سر كوچه خانه مذكور تدافعی عمل می كردیم...

منبع: پیروان حق و باطل، انتشارات دادسرای انقلاب اسلامی تهران، چاپ اول، پاییز 1365، ج 7.

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اعترافات قدیر كلانتر‌نیستانكی در خصوص اقدامات تروریستی منافقین در 5 مهر 1360:

... من و مجید حشتمی‌خواه در تظاهرات یكشنبه تاریخ 5مهر1360 و تظاهرات خیابان ولی‌عصر شركت كردیم كه مجید و دو تن دیگر كه یكی از آنها پسر و دیگری دختر بود ملاقات كرد آنها داخل ساندویچ‌فروشی خیابان ولی‌عصر نشسته بودند ما هم به آنجا رفتیم، او با آنها تماس گرفت و به من گفت كه همان‌جا بمانیم.

آنها رفتند و ساعت9:10 بود كه آمدند با یك ماشین و ماشین را پارك كردند و به داخل ساندویچی آمدند و ساعت حدود 10 بود كه صدای تیر بلند شد و آنها با عجله به طرف ماشین رفتند و صندوق عقب آن را باز كردند و تعداد 4 اسلحه از داخل آن بیرون آوردند یكی یوزی كه به آن دختر دادند و 3 عدد ژ-3 كه یكی یكی آنها را برداشتیم و به خیابان ولی‌عصر رفتیم و درگیری شرع شد...

منبع: پیروان حق و باطل، انتشارات دادسرای انقلاب اسلامی تهران، چاپ اول، پاییز 1365، ج 7.

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اعترافات رحمان سیاحی در خصوص اقدامات تروریستی منافقین در 5 مهر 1360:

... تاریخ و ساعت عملیات تروریستی: ساعت حدود 10 الی 11 بود، 5مهر60

مكان عملیات تروریستی: در خیابان طالقانی بین حافظ و ولی‌عصر بعد از انزلی

شیوه عملیات تروریستی: زمانی كه فرید مسئولیم، در خیابان از ناحیه پا تیر خورد وارد یك ساختمان شیشه ای شد كه مثل این كه مغازه بانك بود و مشغول بستن پایش می شود كه شخصی از پشت او را بغل می كند.

زمانی كه فرید، مسئولم، در خیابان از ناحیه پا تیر خورد وارد یك ساختمان شیشه ای شد. مثل این كه مغازه بانك بود و مشغول بستن پایش می‌شود كه شخصی از پشت او را بغل می كند.

وقتی من می‌رسم فرید داشت داد می زد و من می‌روم و می‌گویم ول كن، او می گوید تو را هم می‌گیرم و من به طرف او تیراندازی كردم و از آن محل خارج شدیم... و وارد خیابان شدیم در آنجا با برادران پاسدار درگیر شدیم كه من از ناحیه پا تیر خوردم‌.

نتیجه عملیات: شهادت فرد مزبور... . حدود 25 تا 30 سال و دارای ریش.

منبع: پیروان حق و باطل، انتشارات دادسرای انقلاب اسلامی تهران، چاپ اول، پاییز 1365، ج 7.

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اعترافات پروین پرتوی در خصوص اقدامات تروریستی منافقین در 5 مهر 1360:

در تظاهرات مسلحانه 5 مهر سال 1360 من به عنوان فرمانده یك واحد عملیاتی در تظاهرات شركت كردم و افرادی كه با من در تظاهرات شركت كرده بودند عبارتند از: مژگان زندی، ثریا پرتوی، فرزانه مهدی‌زاده و بنا بود اشخاص دیگری هم باشند، مانند فریبا... ، نسرین نیكبخت و كس دیگری كه اسم كوچكش زهرا بود. (البته نسرین نیكبخت و زهرا كمی دیر رسیدند و به صورت فردی در محل حاضر بودند)...

در تظاهرات 5 مهر بچه‌های تحت مسئولیتم مسلح به كوكتل، نارنجك و ژ-3 بودند و خودم مسلح به كلت بودم و تظاهرات مسلحانه 5 مهر ساعت حدود10:30 در تقاطع خیابان ولیعصر و طالقانی بودیم كه تظاهرات با شعار دادن و تیر خالی‌كردن شروع شد و یك اتوبوس شركت واحد در وسط خیابان به آتش كشیده شد.

در همین وهله اول بود كه تمام مردم با وحشت و ترس خیابان ها را سریع خالی كردند و تمام افرادی كه مغازه‌دار بودند سریع مغازه‌ها را بسته و خیابان خلوت شد و خیلی سریع نیروهای انتظامی و كمیته در منطقه حاضر شدند و اصلاً تظاهرات و یا راهپیمایی حتی برای چند قدم صورت نگرفته و سریع به‌درگیری و زد و خوردهای مسلحانه كشیده شد.

من و بچه‌های تحت مسئولیتم به داخل یك ساختمان در كوچه‌ای كه به بندرانزلی راه داشت رفتیم و این ساختمان مربوط به بنیاد امور جنگ زدگان می‌شد رفته، و بعد از مدتی كوتاه این ساختمان به دست افراد كمیته و سپاه در آمد...

بعد از تظاهرات 5 مهر یادم هست كه مدتی تشكیلات درباره تظاهرات 5 مهر چیزی به آن شكل نگفت و بعد از مدتی كلاً خط تظاهرات مسلحانه دیگر مطرح نشد و مشخص بود كه به نتایجی كه می خواستند دسترسی یابند، نیافتند و چون هدف اصلاً از تظاهرات كشیدن مردم به صحنه جنگ و گریز بود و حتی دادن كشته نیز بود، خود تشكیلات بعدها می گفت كه حتی تظاهرات مسلحانه نیز باعث برانگیختن مردم نشد...

تحلیلی كه از جریان 5 مهر گفته بودند این بود كه بعد از انجام دادن یك‌سری تظاهرات مسلحانه و شورشی در شهریور ماه 60 و سنجیدن شرایط جامعه باید این تظاهرات مسلحانه را به شكل كیفی‌تر به نمایش گذاشت تا مردم با دیدن این صحنه‌ها برانگیخته شوند و با گرفتن روحیه و انگیزه و ریختن ترس و وحشت مردم و باز‌شدن جو و شكستن سد و جو موجود مردم را به صحنه كشید و وقتی مردم به صحنه كشیده شدند كار تمام است و خیلی سریع می‌شود به مراكز حساس حمله كرد و...

منبع: پیروان حق و باطل، انتشارات دادسرای انقلاب اسلامی تهران، چاپ اول، پاییز 1365، ج 7.

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اعترافات افشین برادران قاسمی در خصوص اقدامات تروریستی منافقین در 5 مهر 1360:

جزئیات كشتار مردم در روز 5 مهر1360 و اهداف منافقین از این حركت مذبوحانه به نقل از اعترافات افشین برادران قاسمی، فرمانده یكی از واحدهای تروریستی در آن روز:

در ادامه تظاهرات‌های مسلحانه، منافقین تدارك یك تظاهرات وسیع‌تر با نیرهای بیشتر را دیدند. در جلسه توجیهی با حضور فرمانده نیروهای عملیاتی غرب و مسئولین واحد تروریستی كه قرار بود همراه نفرات در این تظارهات شركت كنند، ضمن بررسی تداركات و محل استقرار واحدها و نحوه عمل، هدف از تظاهرات (البته چنان‌چه روشن می‌كنم درگیری مسلحانه تعبیر درست‌تری است) براندازی نظام‌جمهوری‌اسلامی با خیال پوچ حركت مردم در پی جرقه نیروهای منافقین بود.

ابتدا هم قرار بود در روز 1 مهر انجام شود، لیكن به علت تظاهرات مردم و دانش‌آموزان به مناسبت بازگشایی مدارس به دنبال دعوت آیت‌الله منتظری، این برنامه شیطانی به 5 مهر‌1360 ساعت 10:30 موكول شد.

من كه جزء نیروهای منطقه غرب منافقین بودم و همچنین سایر واحدهای منطقه غرب در حوالی ولی‌عصر – طالقانی مستقر بودیم كه البته درگیری به سایر مناطق آن حوالی كشانیده شد. نیروهای تشكیلاتی و محل استقرارشان تا جایی كه مطلع هستم به‌قرار ذیل است (صفحه دو بازجویی)

البته نیروهای دیگری نیز بودند كه من از نفرات و محل استقرار و جنایت‌شان مطلع نیستم. همچنین یادآوری می‌كنم تا جایی كه مطلع هستم نظیر این برنامه در سه راه جمهوری، تقاطع حافظ و انقلاب، خیابان انقلاب از ولی‌عصر تا خیابان وصال، خیابان سپهبد قرنی، خیابان كریم‌خان‌زند و... انجام شد.

حالا بر اساس كروكی ذیل منطقه جنایت همراه افراد تشكیلاتی حوالی طالقانی– ولی‌عصر را بیان می‌كنم: برای هر واحد عملیاتی از خود شماره‌ای گذاشته‌ام تا محل استقرار بهتر تفهیم شود، تعدادی واحد مسلح كه بیان نكردم، ساعتی قبل عملیات دستگیر شدند. همچنین علاوه بر واحدهای عملیاتی مسلح، حدود 20 الی 30 نفر به عنوان تظاهر‌كننده مسلح به سلاح سرد، كوكتل، سراهی در نقش مردم شركت داشتند:

حسن سرخوش؛ فرید شاهی؛ پروین پرتوی؛ مهدی هاشمی؛ افشین برادران‌قاسمی؛ مجید حشمتی‌خواه؛ رحمان سیاحی؛‌ فرزانه مهدی‌زاده؛‌ محمد صادقی؛ مجید بهاءقدیركلانترمحمد؛ مژگان نیكبخت؛ همراز شریعتپناهی؛ زهرا احمدی‌زاده؛ مجید صفایی؛ سوسن نیكبخت فیروزآرمان‌پور؛ طاهره اسكندرزاده.

سایر نفرات شركت‌كننده مسلح كه من می‌شناسم: مجتبی مجاهدپور؛ حسن نام‌بخش؛ یك نفر عضو حزب دموكرات كردستان. هر واحد عملیاتی یك ماشین سرقتی، برای هر نفر یك عدد ژ-3، 500 فشنگ داشت و تعدادی نیز مسلح به كلت و نارنجك بودند و مسئول تیم هم یك قرص سیانور برای خودكشی داشت.

اكنون جریانات واقع در درگیری را در رابطه با واحد عملیاتی تحت مسئولیت خودم، همچنین سایر واحدهای مسلح تا جایی كه خود مطلعم بیان می كنم:

در خیابان طالقانی حدود 50 متری خیابان حافظ كه دو واحد مسلح بودند، درگیر بودند پس از وارد شدن به خیابان با تیراندازی هوایی و شعار به طرفداری از منافقین و شورای مقاومت خارج از كشور با فرار و پناه بردن مردم به ساختمان‌ها مواجه شدند. (حالی كه بنا بر ذهنیت نفرات تشكیلاتی مردم باید به همراهی از آنان برخاسته و آنان را روی سر‌و‌دست بلند می‌كردند !!)

لذا در پشت اندك ماشین‌های باقی‌مانده و سایر موانع طبیعی به‌قصد درگیری با نیروهای مردمی‌انقلاب (پاسداران، كمیته، بسیج) سنگرگیری نمودند. در حین این جریانات پاسداری به نام محمد‌رضا عادل با موتور چهار‌سیلندر توسط افشین برادران‌قاسمی و همراز شریعت‌پناهی متوقف می‌شود.

افشین (خودم) به قصد بازرسی جلو می‌رود و طی بازرسی از وی یك عدد سلاح كمری به دست می‌آورد. پاسدار یاد شده به موعظه و نصیحت آنان پرداخته و ضمن این كه می گوید رهبران شما در دامن امپریالیسم آمریكا ارتزاق می‌شوند و سوی آنان خود فرار كرده و شما را جلو انداخته اند. لكن با و جود نصایح آن پاسدار، افشین (خودم) به سمت سینه وی رگبار می‌گشاید و شخص دیگری تیر‌خلاص به سر وی می‌زند. مانند این جنایت كمی پایین‌تر توسط مجید بهاء انجام می‌شود كه طی آن وحید سرشار و حسین امامی سوار بر یك موتور وسپا به شهادت می‌رسند.

در درون یك ساختمان كه حالت بانك مانند داشت یكی از مردم عادی فرید شاهین كه از ناحیه پا مجروح بوده گرفته بود و رحمن سیاحی به او اخطار می‌كند كه او را رها كند كه آن برادر شجاعانه جواب می‌دهد، تو را هم دستگیر می‌كنم !! اما وی كه مسلح نبود، توسط رحمن سیاحی به شهادت می‌رسد.

یك نفر هم كه هویت وی برایم معلوم نیست قصد آتش زدن اتوبوس شركت واحد را می‌كند و با داد‌و‌فریاد و پرخاش لفظی مسافرین را پیاده كرده، لكن خودش قبل از آتش زدن اتوبوس به هلاكت می‌رسد.

در ادامه درگیری منافقین به‌سمت هر محلی كه مردم و پاسداران بودند تیراندازی می‌كردند، مثلاً آمبولانسی كه آژیر‌كشان به مست ما می‌آمد به سمتش شلیك كردیم، یا ساخمان محل اسكان جنگ‌زدگان توسط ما به گلوله بسته شد و ادامه درگیری به صورت رد‌و‌بدل گلوله بین ما و پاسداران ادامه داشت تا جایی كه همه ما یا معدوم یا مجروح و یا دستگیر شدیم.

خود من هم پس از تمام شدن تیرم مجروح شدم و به یك خانه در كوچه روبروی محل استقرارم پناه بردم، لیكن توسط نیروهای انقلاب دستگیر و به بیمارستان منتقل شدم. جالب بود كه وقتی مرا از خانه به بیمارستان می‌بردند، همان مردمی كه قرار بود به نام آنان و برای آنان و به خیال واهی دفاع از آنان تظاهرات به‌پا‌كنیم، با شعار «مرگ بر منافق» ذهنیت باطل من را بر‌هم‌ریختند و معلوم شد «حمایت مردمی» تنها شعاری است در خانه‌های تیمی برای نیروهای كاذب به تروریست‌ها دادند.

سایر جریانات در آن حوالی كه می‌دانم این است كه در خیابان بندرانزلی و كوچه نبش سینما رادیوسیتی تعدادی دختر و پسر مسلح درگیری‌هایی به‌وجود آوردند و تعدادی را احتمالا ً شهید یا مجروح نمودند. همچنین در یك ساختمان روبروی سینما رادیوسیتی تیم حسن سرخوش مستقر بودند كه از آنجا با نارنجك و ژ-3 به جان مردم افتادند در خیابان ولی‌عصر نیز تعدادی اتوبوس به آتش كشیده شده بود.

نتیجه مجموع این جنابت هم شكست دیگری برای جبهه متحد ضد انقلاب بود.

منبع: پیروان حق و باطل، انتشارات دادسرای انقلاب اسلامی تهران، چاپ اول، پاییز 1365، ج 7.

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اعترافات امیر فخاریان در خصوص اقدامات تروریستی منافقین در 5 مهر 1360:

...افراد واحد تروریستی: حسین (سرتیم)، امیر‌علی عضو تیم و من عضو تیم. تیم دیگر محمد محمدی (شیرزاد)... عضو تیم، محسن كه عضو تیم شیرزاد و...

تاریخ و ساعت عملیات تروریستی: 5 مهر سال 1360 ساعت حدوداً 10 الی 10:30 صبح بود.

مكان عملیات تروریستی: خیابان ولی‌عصر، كوچه روبروی كوچه پشت پارك دانشجو، تظاهرات مسلحانه.

شیوه عملیات تروریستی: وقتی از یك خیابان فرعی وارد خیابان ولی‌عصر شدیم كه محمد محمدی (شیرزاد) با اعضای تیم خود داخل ماشین تویوتا بودند (سفیدرنگ) كه از جلو حركت می‌كرد و من و حسین و امیرعلی كه داخل ماشین پژو سفید رنگ از پشت سر محمد محمدی (شیرزاد) می‌آمدیم.

وقتی ماشین محمد محمدی (شیرزاد) به خیابان ولی‌عصر پیچید یك نفر جلوی ماشین محمد محمدی (شیرزاد) را گرفت و بعدها فهمیدیم كه آن شخص كارت ماشین را از محمد محمدی (شیرزاد) می‌خواهد كه محمد محمدی (شیرزاد) به طرفش با كلت تیراندازی می‌كند. بعد ما داخل كوچه پشت پارك دانشجو شدیم كه ماشین را امیر‌علی پارك كرد و ماشین (شیرزاد) محمد محمدی سر كوچه پارك كرد...

در حین طی‌كردن عرض خیابان فكر می‌كنیم امیرعلی از جلوی من می‌دوید كه تیراندازی كرد من هم به صورت رگبار تیراندازی كردم. داخل كوچه روبرو شدیم یك شخص آمد كه گفت برادران بیایید منافقین بالا هستند. كه حسین به او گفت: تو برو تا من بیایم، تا آن شخص برگشت، حسین با اسلحه ژ-3 به طرفش تیراندازی كرد كه همانجا آن شخص به شهادت رسید كه وقتی افتاد من دیدم كه یك اسلحه كلت هم پهلوی جنازه همان شخص افتاده بود.

یك مقدار دیگر وارد كوچه شدیم كه شیرزاد (محمد محمدی) گفت كه به طرف مردم سر كوچه تیراندازی كنیم و تا 3 شمرد كه به طرف مردم سر كوچه تیراندازی كردیم... كه وقتی شیرزاد گفت به طرف دوم تیراندازی می‌كنیم اسلحه را روی تك‌تیر گذاشتم و چند تیر تیراندازی كردم اما بقیه همگی به صورت رگبار یك خشاب‌ خالی كردند كه بعد از تیراندازی هر كدام یك خشاب عوض كردند.

در همین موقع‌ها بود كه شیرزاد (محمد محمدی) به طرف دو یا سه نفر كه دقیقاً خاطرم نیست تیراندازی كرده بود... آن اشخاص سر یك كوچه فرعی بودند كه یكی از آن اشخاص داخل یك آپارتمان شده بود كه من تا جلوی آپارتمان رفتم كه زن و بچه‌های ساكن همان آپارتمان من را دیدند، برگشتم سر كوچه كه محمد محمدی (شیرزاد) به امیر‌علی گفت كه به طرف آن یكی شخص مجروح تیراندازی كند كه همان موقع امیر‌علی اسلحه به طرف آن شخص گرفت و من پشتم را كردم كه آن منظره را نبینم.

اما یك صحنه یادم می آید كه شخص مجروح داخل جوی آب بود كه سینه‌خیز به طرف زیر پل می‌رفت، حالا نمی‌دانم آیا نفر سومی وجود داشت یا نه، دقیقاً نمی‌دانم در همان لحظه كه امیر‌علی به طرف آن شخص مجروح تیراندازی كرد یك شخصی از آن سر كوچه به طرف ما می‌دوید كه محمد محمدی (شیرزاد) رفت و جلوی زنی كه از درب خانه آن طرف كوچه بیرون آمده بود، جلوی همان شخص را گرفت و به او گفت كه بر‌ضد امام و انقلاب شعار بدهد كه آن شخص زبانش بند آمد و شیرزاد به طرف آن شخص با اسلحه ژ-3 تیراندازی كرد كه همانجا داخل جوی آب افتاد و به شهادت رسید.

بعد بر سر آن طرف كوچه رفتیم كه در حین رفتن به آن‌سر كوچه تیراندازی هوایی كردیم كه من دیگر اسلحه‌ام روی رگبار بود كه محمد محمدی (شیرزاد) موقع تیراندازی شعار می‌داد، بعد سر كوچه یك تاكسی كه سه مسافر هم داشت به دستور شیرزاد (محمد محمدی)... یك تیر هوایی زد و راننده و مسافرینش را پیاده كرد كه حسین، جابر، محسن سوار ماشین شدند و یك رنو زرد رنگ و یا سفید رنگ بود كه توسط شیرزاد (محمد محمدی) راننده آن به تهدید اسلحه پیاده كرد كه امیرعلی پشت فرمان نشست و...

تداركات واحد تروریستی: من مسلح به سلاح ژ- 3، حسین مسلح به سلاح ژ – 3 و یك كلت رولور با تیر اضافی، امیر علی مسلح به سلاح ژ- 3 با دو یا 3 خشاب اضافه پر و یك ماشین پژو سفید رنگ كه برای تیم ما بود.

تیم محمد محمدی (شیرزاد) كه محمد محمدی (شیرزاد) مسلح به سلاح ژ-3 با چند خشاب اضافه پر و یك كلت كالیبر 45 با خشاب و تیر اضافی، محسن و... هر كدام مسلح به سلاح ژ-3 و با خشاب اضافه.

نتیجه عملیات تروریستی: به شهادت‌رسیدن چندین نفر و مجروح شدن ده‌ها تن از مردم و من خودم چهار نفر را دقیقاً دیدم كه به شهادت رسیدند.

منبع: پیروان حق و باطل، انتشارات دادسرای انقلاب اسلامی تهران، چاپ اول، پاییز 1365، ج 7.