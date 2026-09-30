خون شهید مولوی یوسف گرگیچ، پیام وحدت وایستادگی را ماندگار کرد

یادواره شهید مولوی یوسف گرگیچ در اجتماعات شبانه گلزار شهدای زاهدان برگزار شد، مراسمی که در آن ابعاد مختلف مجاهدت، وحدت‌آفرینی و خدمت این شهید به مردم تبیین و بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن تأکید شد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه شهرستان زاهدان در آیین گرامیداشت یاد و خاطره شهید یوسف گرگیچ اظهار داشت: این شهید والامقام با تأکید بر برادری وحدت و خدمت به مردم همواره در مسیر تحکیم وحدت اسلامی گام برداشت و در عمل نیز با خدمت‌رسانی به نیازمندان الگویی از جهاد و اخلاص بود.

حجت الاسلام رنجبر افزود: شهید گرگیچ با دعوت مردم به توحید اسلام و محبت اهل‌بیت(ع) توانسته بود جایگاه ویژه‌ای در میان مردم استان پیدا کند و نقش مؤثری در تقویت وحدت داشته باشد دشمن که از آگاهی‌بخشی و وحدت‌آفرینی این عالم مجاهد احساس ناتوانی می‌کرد به ترور متوسل شد اما خون پاک این شهید موجب تقویت بیشتر وحدت و مقاومت خواهد شد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه شهرستان زاهدان با اشاره به حضور و ایستادگی مردم گفت: دشمن امروز تلاش می‌کند با جنگ رسانه‌ای و ایجاد یأس انسجام جامعه را تضعیف کند و در چنین شرایطی افزایش سواد رسانه‌ای و هوشیاری مردم ضرورتی جدی است ملت ایران اهل صلح و گفت‌وگوست اما در برابر تهدید و تجاوز نیز از توان دفاع و ایستادگی برخوردار است.

رنجبر خاطرنشان کرد: برای عبور از فشارها و توطئه‌های دشمن باید در همه عرصه‌ها قدرتمند باشیم و قدرت ایمان بصیرت مقاومت و توانمندی‌های داخلی را افزایش دهیم در منطق قرآن نباید به ظالم تکیه کرد و ملت ایران با حفظ استقلال و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی دشمن مسیر عزت و سربلندی خود را ادامه خواهد داد.