شهادت دو نیروی انتظامی در حمله تروریستی به گشت انتظامی در محورایرانشهر

استوار دوم امیرحسین قاسمی و گروهبان یکم نظام دست‌گشاده، از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان بمپور، صبح امروز ۱۳ مهر ۱۴۰۵ در پی حمله تروریستی گروهک تروریستی جیش العدل به گشت انتظامی پاسگاه نوکجو در محور بمپور–ایرانشهر به شهادت رسیدند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هابیلیان، ساعاتی پیش گشت انتظامی پاسگاه نوکجو در محور بمپور به ایرانشهر هدف حمله تروریستی قرار گرفت.

در این حمله، استوار دوم امیرحسین قاسمی و گروهبان یکم نظام دست‌گشاده از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان بمپور مورد هدف تروریست‌های مسلح قرار گرفته و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

گزارش‌های اولیه منتشرشده از این حادثه نیز از وقوع حمله تروریستی به یک گشت پلیس در شهرستان بمپور خبر داده بود. در اطلاعات اولیه، شهادت یکی از نیروهای پلیس اعلام شده بود، اما در ادامه مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان سیستان و بلوچستان شهادت دو نفر از کارکنان انتظامی را تأیید کرد.

بر اساس اعلام معاونت فرهنگی و اجتماعی انتظامی استان سیستان و بلوچستان، این دو شهید مدافع امنیت از متولدین دهه ۸۰ بوده‌اند.

شهید امیرحسین قاسمی با درجه استوار دوم و شهید نظام دست‌گشاده با درجه گروهبان یکم در فرماندهی انتظامی شهرستان بمپور خدمت می‌کردند و هنگام انجام مأموریت در محور بمپور–ایرانشهر هدف حمله قرار گرفتند.

همچنین اعلام شده است زمان و جزئیات مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر این شهدا متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

این حادثه صبح امروز، ۱۳ مهر ۱۴۰۵ ، در محور بمپور–ایرانشهر و در جریان حمله به گشت انتظامی پاسگاه نوکجو رخ داده است.

منبع: مرکز اطلاع‌رسانی پلیس