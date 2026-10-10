نصرت افتخاری، معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان به شهادت رسید

سخنگوی فراجا، از شهادت نصرت افتخاری، معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، در پی اقدام تروریستی در محور چشمه‌زیارت زاهدان خبر داد و اعلام کرد عامل اصلی بمب‌گذاری حین فرار به هلاکت رسیده است.گروه تروریستی جیش الظلم مسئولیت این حادثه تروریستی را بر عهده گرفت.

معاون فرهنگی اجتماعی و سخنگوی پلیس خبر داد: در پیِ اقدام تروریستی و ناجوانمردانه در محور چشمه زیارت شهرستان زاهدان، خانم دکتر نصرتِ افتخاری معاون فرهنگی اجتماعیِ فرماندهی انتظامیِ استان سیستان و بلوچستان به شهادت رسید.

سردار سعید منتظرالمهدی معاون فرهنگی اجتماعی و سخنگوی فراجا اعلام کرد: در پیِ اقدام تروریستی و ناجوانمردانه در محور چشمه زیارت شهرستان زاهدان، خانم دکتر نصرتِ افتخاری معاون فرهنگی اجتماعیِ فرماندهی انتظامیِ استان سیستان و بلوچستان که برای مشارکت در مردم یاری و رسیدگی به مشکلات و مسائلِ اقوام و طوایف حاشیهِ شهر زاهدان به این منطقه اعزام شده بود به شهادت رسید.

معاونت فرهنگی اجتماعی پلیس استان سیستان و بلوچستان یکی از حلقه‌های مهمِ کار فرهنگی و اتصال و وحدتِ مذاهب، اقوام و طوایف در این استان است و خانم دکتر افتخاری که از نخبگان پلیس و از شهروندانِ بومی استان بود تلاش مجدانه ای برای تحقق این موضوع از خود نشان داد.

شهادت ایشان به‌عنوان یکی از نخبگان اجتماعی و انتظامی کشور را به خانواده‌یِ محترمِ شهید تبریک و تسلیت عرض نموده و انتقام خونِ شهدا را از تروریست‌هایِ بدسیرت حتمی و قطعی می‌دانیم.

گفتنی است عامل اصلی بمب گذاری حینِ فرار به هلاکت رسید.