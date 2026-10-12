کمانه کردن تیر تروریسم بر سنگر وحدت شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان

تقلا برای ایجاد شکاف قومی مذهبی در پایتخت وحدت اسلامی، بار دیگر با ترور ناجوانمردانه حافظان امنیت در سیستان و بلوچستان سر باز کرد؛ تحرکاتی کور که نه تنها پایگاهی در بافت غنی اقوام مختلف این استان ندارد بلکه با سد محکمی از همبستگی علمای اهل‌سنت و شیعه و سران طوایف، مواجه شد.

به گزارش ایرنا، بار دیگر دست ننگین و خون‌آلود دشمنان قسم‌خورده این مرز و بوم از آستین پلید گروهک‌های تروریستی و مزدور بیرون زد تا آرامش، امنیت و توسعه دیار نخل و آفتاب را نشانه بگیرد؛ در ایامی که تقویم رسمی کشور متبرک و منتسب به پاسداشت جان‌فشانی‌ها و مجاهدت‌های شبانه‌روزی پرسنل خدوم نیروی انتظامی است، شاهد اقدامات کوردلانه و حمله‌های ناجوانمردانه‌ای بودیم که حافظان حریم امنیت مردم را در خطوط مقدم خدمت هدف قرار داد؛ مجاهدانی که برای کاهش آلام جامعه، برقراری نظم و استقرار آسایش عمومی جان‌فشانی کرده و از بذل خون پاک خویش دریغ نمی‌کنند.

سیستان و بلوچستان همواره در حافظه تاریخی ملت ایران به‌عنوان «پایتخت وحدت اسلامی» و نماد عینی همبستگی ملی شناخته شده است؛ سرزمینی پهناور که اقوام، مذاهب و طوایف گوناگون و برادران شیعه و اهل‌سنت قرن‌هاست در سایه تعالیم والای قرآن و محبت به وطن در کمال برادری، احترام متقابل و همزیستی مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر روزگار می‌گذرانند و تاریخ این دیار گواه آشکاری بر ایثار و صیانت مشترک غیورمردان بلوچ و سیستانی از کیان ایران اسلامی است.

هراس بدخواهان از همبستگی اقوام و ناکامی اتاق‌های فکر ترور

استکبار جهانی و سرویس‌های جاسوسی بیگانه که از وحدت مردم سیستان و بلوچستان به ستوه آمده‌اند، هرگز تاب دیدن آرامش و انسجام بی‌نظیر این خطه را ندارند؛ دشمنان دریافتند که با وجود تنوع مذهبی و قومی، مردم این دیار سدی نفوذناپذیر در برابر فتنه‌ها هستند؛ از این رو با توسل به شیوه‌های بزدلانه و خون‌ریزی‌های کور تلاش می‌کنند پیوند وثیق میان مردم و ارکان تأمین‌کننده نظم و امنیت را مخدوش کنند.

هدف راهبردی این تحرکات ضدامنیتی، فراتر از اقدامات ایذایی، ایجاد اختلال در روند رشد همه‌جانبه سیستان و بلوچستان است؛ در شرایطی که دولت و نهادهای حاکمیتی پروژه‌های بزرگ اقتصادی، زیرساختی، ترانزیتی و عمرانی را برای محرومیت‌زدایی در منطقه فعال کرده‌اند، اشرار وابسته به بیگانگان با اقدامات خرابکارانه و تروریستی درصدد القای حس ناامنی و توقف چرخه سرمایه‌گذاری در منطقه هستند تا غبار محرومیت از چهره این خطه زدوده نشود.

اوج قساوت و انحطاط اخلاقی آمران این جنایات تروریستی در آنجا آشکار می‌شود که این عناصر جهادگران بی‌ادعا و خادمان مخلص عرصه محرومیت‌زُدایی را نیز آماج گلوله‌های کینه قرار می‌دهند؛ شهادت مظلومانه بانوی فداکار شهیده نصرت افتخاری که در مسیر خدمت‌رسانی به مردم در مناطق مختلف استان تلاش وافری داشت، خط بطلان قطعی بر تمامی ادعاهای واهی این گروهک‌ها مبنی بر دفاع از حقوق مردم و اقوام کشید.

واکنش صریح، یکپارچه و بهنگام معتمدان، ریش‌سفیدان، سران طوایف و علمای برجسته تشیع و تسنن نشان داد که جامعه بومی به‌خوبی مرز خود را با تفکرات وارداتی، تکفیری و تروریستی تفکیک کرده است؛ این موضع‌گیری‌های شفاف به صراحت اثبات کرد که گروهک‌های خشونت‌طلب هیچ‌گونه پایگاه مردمی و سنخیتی در میان اقوام مختلف استان ندارند و عملکرد آنان جز خیانت به هویت و آینده استان حاصلی نداشته است.

اقدامات کور تروریستی با هدف توقف خدمت‌رسانی است

مدرس حوزه علمیه اهل‌سنت زاهدان با محکوم کردن اقدامات تروریستی اخیر در سیستان و بلوچستان گفت: دشمن با دست زدن به ترورهای کور درصدد شکستن وحدت مردم، تفرقه‌افکنی، حفظ محرومیت استان و دور کردن مردم از نظام اسلامی است.

مولوی عبدالغنی دهانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: تروریست‌ها در اقدامات کور خود، نه به شیعه رحم می‌کنند نه به اهل‌سنت، نه به نظامی و نه به غیرنظامی و حتی به زن و مرد حمله می‌کنند تا فضا را ناامن جلوه دهند.

وی گفت: هدف اصلی دشمن این است که خدمت‌رسانی در سیستان و بلوچستان متوقف شود؛ از همین رو افرادی که به‌دنبال خدمت به مردم هستند یکی‌یکی هدف قرار می‌دهند، همان‌گونه که دیدیم شهیده نصرت افتخاری را که یکی از بانوان فداکار استان بود و برای خدمت و محرومیت‌زدایی به مناطق حاشیه‌نشین و روستاهای اطراف زاهدان می‌رفت، بر اثر حمله تروریستی به شهادت رسید.

مدرس حوزه علمیه اهل‌سنت زاهدان افزود: تروریست‌ها تلاش می‌کنند مانع ورود سرمایه‌گذاران به این استان شوند؛ آنها می کوشند با اقدامات خرابکارانه و با ایجاد حس ناامیدی، مانع توسعه و پیشرفت استان شوند که همه این‌ها نقشه‌های طراحی‌شده از سوی دشمنان است.

وی بیان کرد: از بزرگان سیستان و بلوچستان، علما، روحانیون، مدرسان و استادان حوزه و دانشگاه انتظار می‌رود توطئه‌ها و اهداف پنهان دشمن را بیش از پیش برای مردم تبیین کرده و آنان را آگاه سازند؛ به‌ویژه در شرایط کنونی که در تقابل با آمریکا و استکبار جهانی هستیم و کشور با دشواری‌های اقتصادی روبه‌رو است.

مولوی دهانی ادامه داد: مردم استان در این زمینه آگاه هستند اما نباید اجازه داد این همبستگی آسیب ببیند؛ سیستان و بلوچستان به «پایتخت وحدت اسلامی» شهرت دارد و لازم است این وحدت را بیش از پیش در صحنه عمل متجلی کنیم.

وی تصریح کرد: در طول تاریخ هیچ شخص و گروهی با ترور و ریختن خون بی‌گناهان به موفقیت و حقوق مدنظر خود نرسیده و نخواهد رسید، چرا که احقاق حق تنها از مسیر گفت‌وگو و مطالبه‌گری قانونی حاصل می‌شود.

مدرس حوزه علمیه اهل‌سنت زاهدان تأکید کرد: آحاد جامعه باید بدانند که کارنامه و عملکرد این گروهک‌های تروریستی چیزی جز دشمنی آشکار با شیعه و سنی، اقوام مختلف استان و عموم ملت ایران اسلامی نبوده است.

حفظ وحدت، ضامن امنیت پایدار در سیستان و بلوچستان

مدرس حوزه علمیه اهل‌سنت زاهدان گفت: ضامن امنیت پایدار در سیستان و بلوچستان، حفظ وحدت و بالا بردن آستانه تحمل یکدیگر است؛ اگر اختلاف‌نظر یا اختلاف‌سلیقه‌ای وجود دارد باید در فضایی برادرانه و در میان خودمان برطرف شود زیرا اولویت اصلی همه ما حفظ کشور و صیانت از منافع ملی است.

مولوی دهانی با تأکید بر هوشیاری در برابر استکبار جهانی خاطرنشان کرد: وقتی منافع کشور در اولویت باشد باید دوشادوش یکدیگر بایستیم؛ اختلافات داخلی را می‌توان به‌مرور با گفت‌وگو حل‌وفصل کرد اما نباید اجازه داد دشمن بیرونی آسیبی وارد کند.

وی درباره راهکارهای تأمین امنیت پایدار و مقابله با گروهک‌ها بیان کرد: وظیفه نیروهای مسلح و امنیتی کنترل و مراقبت بیشتر است؛ اگرچه مرزها تحت کنترل بوده، لازمه امنیت پایدار، تقویت همکاری،‌ پشتیبانی و اعتماد متقابل میان مردم و حافظان امنیت است.

انسجام و هوشیاری مردم غیور سیستان و بلوچستان، خط بطلانی بر توطئه‌ دشمنان

معتمد بزرگ طایفه نارویی در شمال سیستان و بلوچستان نیز بیان کرد: پیام قاطع و تاریخی علما و بزرگان طوایف استان به طراحان جنایت‌های تروریستی این است که پیوند برادری میان شیعه و اهل‌سنت در این دیار با ریختن خون‌های پاک نه‌تنها گسسته نمی‌شود بلکه مستحکم‌تر خواهد شد.

حاج محمد نارویی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: ما قرن‌هاست در غم و شادی، همسایگی و صیانت از مرزهای ایران اسلامی در کنار یکدیگر زیسته‌ایم و دشمنان این مرز و بوم باید بدانند که با رفتارهای بزدلانه و ریختن خون بی‌گناهان، هرگز به اهداف شوم خود مبنی بر ایجاد نزاع قومی و مذهبی دست نخواهند یافت، انسجام و هوشیاری مردم غیور سیستان و بلوچستان خط بطلانی بر تمام توطئه‌های تفرقه‌افکنانه کشیده است.

وی با تأکید بر هوشیاری طوایف خاطرنشان کرد: رسالت سنگین امروز معتمدان، ریش‌سفیدان و علمای منطقه، جهاد تبیین و روشنگری در میان جوانان و نسل جدید است تا اجازه ندهند تفکرات وارداتی تکفیری و اندیشه‌های افراطی و مزدور به بافت پاک و اصیل طوایف نفوذ کند.

معتمد بزرگ طایفه نارویی در شمال سیستان و بلوچستان گفت: طوایف این استان همواره وفادار به نظام و وطن بوده و هستند؛ بنابراین مرزبندی ما با اشرار، خائنان و مزدوران بیگانگان کاملا شفاف، قاطع و غیرقابل‌مذاکره است؛ هرکس دست به سلاح ببرد و امنیت مردم بی‌دفاع و حافظان نظم را نشانه بگیرد از بدنه طوایف و فرهنگ غنی این استان طرد شده و هیچ جایگاهی در میان اقوام ندارد.

تأمین امنیت خط قرمز مردم است

نارویی با اشاره به مطالبه عمومی مردم سیستان و بلوچستان در برخورد با برهم‌زنندگان امنیت، افزود: مطالبه صریح، یک‌صدا و بدون اغماض آحاد مردم استان، علما و سران طوایف از متولیان امر امنیت، نیروهای جان‌برکف نظامی و انتظامی و همچنین دستگاه مقتدر قضایی برخورد قاطع، سریع و عبرت‌آموز با عاملان، آمران و هدایت‌کنندگان پشت‌پرده این جنایات است؛‌ ما خواهان تعقیب همه‌جانبه، ریشه‌کنی کانون‌های فساد و ترور و اجرای عدالت بدون کمترین مسامحه در حق کسانی هستیم که آسایش و جان مردم را بازیچه مطامع بیگانگان قرار داده‌اند؛ تأمین امنیت، مطالبه اصلی و خط قرمز بی‌تردید همه مردم استان است.

وی درباره پیوند امنیت و توسعه سیستان و بلوچستان، بیان کرد: چرخه اشتغال، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و طرح‌های توسعه‌محور در استان، تنها در بستر آرامش و امنیت پایدار به حرکت درمی‌آید؛ بنابراین هدف ترورها دقیقا متوقف کردن رشد اقتصادی و افزایش محرومیت منطقه است.

نارویی تاکید کرد: بزرگان، ریش‌سفیدان و سران طوایف در شمال و جنوب استان آمادگی کامل دارند تا دوشادوش نیروهای خدوم امنیتی و نظامی برای شناسایی عناصر مشکوک و تقویت حس مسئولیت جمعی، تمام ظرفیت بومی را پای کار بیاورند تا با برقراری امنیتی باثبات و خلل‌ناپذیر، مسیر پیشرفت، رونق و آبادانی استان هموار شود.

به گزارش ایرنا،‌ شهیده نصرت افتخاری معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان جمعه گذشته (۱۷ مهر) حین انجام ماموریت در محور چشمه‌زیارت زاهدان بر اثر حمله تروریستی گروهک معاند به شهادت رسید.