افسانه عقیلا که بود و چرا به شهادت رسید؟

مادری که در مقابل چشم فرزندش به شهادت رسید

شهیده افسانه عقیلا، فرمانده حوزه بسیج خواهران شهیده افضل مهرستان در سیستان و بلوچستان بود که در 22 مهر ماه سال 1405 پس از بیش از ۱۵ سال فعالیت مستمر فرهنگی و مذهبی در پی حمله تروریستی مقابل منزلش به شهادت رسید.

شهیده افسانه عقیلا

شهیده افسانه عقیلا، فرمانده و مسئول حوزه بسیج خواهران مهرستان، شهری در جنوب استان سیستان و بلوچستان بود که حدود ۳۲ سال سن داشت که در ۲۲ مهر ۱۴۰۵، در پی حمله تروریستی در مقابل درب منزلش به شهادت رسید. وی مادر چهار فرزند بود و سال‌ها در بسیج فعالیت داشت.

وی بیش از ۱۵ سال فعالیت مستمر در حوزه بسیج داشت و تلاش می‌کرد تا دختران و زنان را در زمینه‌های فرهنگی و مذهبی آموزش دهد.

او دختران زیادی را توانست جذب بسیج کند و با ارتقای فضای فرهنگی در شهر مهرستان، آموزش‌های زیادی را در اختیار زنان و دختران قرار داد.

ماجرای ترور از کجا شروع شد؟

بر اساس روایت مطلعان، حوالی ساعت ۱۱ صبح، نیروهای انتظامی شهرستان مهرستان هدف حمله تروریستی قرار گرفتند که در جریان آن، یکی از نیروهای انتظامی به نام شهید شهریاری به شهادت رسید و یک نفر دیگر مجروح شد.

پس از وقوع حادثه، خبر حمله به نیروهای انتظامی در سطح شهر منتشر شد. شهیده افسانه عقیلا که در آن زمان در مقر سپاه مهرستان حضور داشت، از این اتفاق مطلع شد.

از آنجا که همسر وی نیز از کارکنان مجموعه انتظامی شهرستان مهرستان بود، شهیده عقیلا پس از شنیدن خبر حمله، نگران وضعیت او شد و چندین مرتبه با تلفن همراه همسرش تماس گرفت؛ اما پاسخی دریافت نکرد.

حدود ساعت ۱۱:۱۵، وی که همچنان از وضعیت همسرش بی‌اطلاع بود، تصمیم گرفت از مقر سپاه خارج شود و برای اطلاع از جزئیات حادثه به محل حمله مراجعه کند؛ اما همکارانش مانع خروج او شدند.

پس از چند تماس دیگر، سرانجام همسر شهیده عقیلا پاسخ داد. وی که به‌شدت تحت تأثیر حادثه و شهادت همکارش قرار گرفته بود، با ناراحتی به همسرش اطمینان داد که آسیبی ندیده و در بیمارستان حضور دارد.

با وجود این توضیحات، نگرانی شهیده عقیلا برطرف نشد و او تصمیم گرفت شخصاً به بیمارستان برود تا از سلامت همسرش اطمینان پیدا کند.

وی با خودرویی که در اختیار داشت، از مقر سپاه خارج شد و به سمت بیمارستان حرکت کرد.

روایت شاهدان عینی از شهادت افسانه عقیلا در مهرستان

طبق اظهارات شاهدان، شهیده افسانه عقیلا، فرمانده یکی از حوزه‌های بسیج مهرستان، هنگام بازگشت به منزل هدف تیراندازی چهار فرد مسلح قرار گرفت و به شهادت رسید.

عاملان این شهادت چه کسانی هستند؟

با توجه به اینکه در چند ماه گذشته حجم عملیاتهای تروریستی گروه جیش العدل(جبهه مبارزین مردمی) در استان سیستان و بلوچستان بیش از 100 درصد نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1404 رشد داشته است! دور از انتظار نیست که این ترور بزدلانه را نیز به این گروه تروریستی نسبت داد.