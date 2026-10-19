دین نتانیاهو ترور است؛ در نبرد حقوقی همراه ملت ایران هستیم

وکیل دیوان عالی پاکستان با محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، هدف قرار گرفتن اماکن مذهبی و کشتار کودکان را نشانه بی‌اعتنایی عاملان این حملات به اصول انسانی و دینی دانست و بر همکاری حقوقدانان ایران و پاکستان برای دفاع از حقوق قربانیان و پیگیری مسئولیت عاملان تأکید کرد.

به گزارش هابیلیان به نقل از خبرگزاری میزان، اشتیاق احمد سمسیالوی، وکیل دیوان عالی پاکستان، در گفت‌وگو با این خبرگزاری، مشاهدات خود از مناطق آسیب‌دیده از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران را شوکه‌کننده توصیف کرد و گفت: «به‌ویژه زمانی که با این واقعیت مواجه شدم که به یک کنیسه یهودی نیز حمله شده است، این موضوع مرا عمیقاً به فکر فرو برد و به این نتیجه رساند که این جنایتکاران به هیچ دین و آیینی پایبند نیستند. دین نتانیاهو همان ترور است و ما این افراد را مجرمان جنگی می‌دانیم که باید در برابر اقدامات خود پاسخ‌گو باشند.»

سمسیالوی با اشاره به اسناد بین‌المللی حمایت از حقوق و کرامت انسانی، حملات صورت‌گرفته در ایران را ناقض این اسناد دانست و با اشاره به پرونده مدرسه میناب گفت: «در آن ۱۶۸ کودک، به‌ویژه دختربچه‌ها، قتل‌عام شدند.» او این اقدامات را همانند جنایت‌های صورت‌گرفته در غزه، مصداق نسل‌کشی خواند و تأکید کرد که جامعه جهانی نباید در برابر چنین فجایعی سکوت کند.

ضرورت مستندسازی جنایت‌ها و استفاده از ظرفیت حقوقی کشورهای مختلف، بخش دیگری از سخنان این حقوقدان پاکستانی بود. او با پیشنهاد راه‌اندازی جنبشی جهانی برای صلح، خواستار دعوت از حقوقدانان سرشناس جهان برای پیگیری این پرونده‌ها در مجامع بین‌المللی شد و تأکید کرد که عدالت نباید قربانی ملاحظات سیاسی شود.

به گفته سمسیالوی، حقوقدانان پاکستانی در کنار محکوم کردن این حملات، با انتشار مطالب و یادداشت‌هایی در روزنامه‌ها، مجلات و دیگر رسانه‌های پاکستان، برای روشن شدن ابعاد جنگ و آگاه‌سازی افکار عمومی درباره مسئولیت عاملان آن تلاش کرده‌اند.

او همچنین پیشنهاد کرد وکلای ایران و پاکستان با همکاری حقوقدانان مستقل و عدالت‌خواه جهان، صدای قربانیان را به سازمان ملل متحد و نهادهایی مانند عفو بین‌الملل برسانند. این وکیل پاکستانی با انتقاد از کاهش کارایی این نهادها، همچنان بر ضرورت طرح و محکومیت جنایت‌ها در مجامع بین‌المللی تأکید کرد و پیگیری مستمر حقوقی و جلب حمایت جهانی را زمینه‌ساز پاسخ‌گو کردن عاملان دانست.

سمسیالوی در پایان، ضمن ابراز همدردی با ملت ایران، گفت: «برای این نبرد حقوقی آماده‌ایم و نقش خود را بنا بر وظیفه و مسئولیت اجتماعی ایفا خواهیم کرد.» او همکاری حقوقدانان کشورهای مختلف را گامی مؤثر برای دفاع از حقوق قربانیان و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی عنوان کرد.