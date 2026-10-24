بنیاد هابیلیان با همکاری اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی، مراسمی با عنوان «آن ۲۳۰۰۰ نفر؛ روایت نسل نو از شهدای ترور در ایران» را در مشهد برگزار می‌کند.

این مراسم با هدف بازخوانی روایت شهدای ترور و آشنایی نسل نوجوان با ابعاد انسانی حوادث تروریستی در ایران برگزار می‌شود و میزبان جمعی از نوجوانان هنرمند مشهدی خواهد بود.

در این برنامه، خانم ریحانه شهرکی، فرزند شهیدان علیرضا شهرکی و نرجس صیاد، به روایت وقایع تروریستی در سیستان و بلوچستان می‌پردازد و از دریچه تجربه خانواده‌های شهدای ترور، بخشی از ابعاد انسانی این حوادث را برای نسل جوان بازگو خواهد کرد.

همچنین در جریان این مراسم، از کتاب «آن ۲۳۰۰۰ نفر» رونمایی می‌شود؛ اثری که عنوان آن یادآور شمار شهدای ترور ثبت‌شده در کشور و ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد و نام قربانیانی است که هر یک، داستانی از زندگی، خانواده و آرزوهای ناتمام داشته‌اند.

حضور نوجوانان هنرمند در این برنامه، فرصتی برای پیوند میان روایت تاریخی، حافظه جمعی و زبان هنر فراهم می‌کند تا نسل جدید بتواند با ابعاد انسانی تروریسم و سرگذشت خانواده‌های آسیب‌دیده از این پدیده بیشتر آشنا شود.

زمان و مکان برگزاری مراسم:

زمان: یکشنبه، ۳ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۶ تا ۱۸

مکان: کافه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی

نشانی: مشهد، قاسم‌آباد، خیابان شهید طهرانچی، طهرانچی ۳

این مراسم به همت بنیاد هابیلیان و با همکاری اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی برگزار می‌شود.