کتاب «آن ۲۳ هزار نفر» با موضوع شهدای ترور رونمایی شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هابیلیان، رویداد «آن ۲۳ هزار نفر» را مجموعه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی و بنیاد هابیلیان (خانواده شهدای ترور کشور) برنامه‌ریزی و اجرا کرد و نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال در قالب شعر، داستان، نقاشی و تصویرگری به خلق اثر در موضوع شهدای ترور پرداخته و این آثار در قالب کتاب آن ۲۳ هزار نفر گردآوری شد.

دبیرکل بنیاد هابیلیان در این مراسم اظهار کرد: تا دیروز با گروهک‌های تروریستی مواجه بودیم و امروز با حامیان آنها طرفیم.

سید محمدجواد هاشمی‌نژاد افزود: ترامپ با الفاظ نامناسب بیان می‌کند که تا دو لایه از رهبران جمهوری اسلامی را ترور کرده‌ایم. مشابه این اتفاق در دهه ۶۰ هم رخ داد.

وی با بیان اینکه ای کاش در دنیا این خشونت و ترور وجود نداشت؛ تاکید کرد: نوجوانان باید زندگی و زیبایی‌های آن را به تصویر بکشند اما واقعیت، خشونت و این صحنه‌های خشن است و نوجوانان ما با درک این جنایت ها که بر ملت مظلوم ما روا شده آنها را به تصویر می کشند.

دبیرکل بنیاد هابیلیان گفت: در کتاب آن ۲۳ هزار نفر، نوجوانان با هنرشان این جنایات دشمن و وقایع مرتبط با آن را به تصویر کشیدند و امیدواریم این مسیر روشنگری ادامه یابد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی هم در این آیین اظهار کرد: آسیب‌های اجتماعی از چالش‌های اصلی جامعه امروزی است.

محمد زارعی افزود: آسیب‌های اجتماعی در بین اقشار مختلف وجود دارد و همه باید نسبت به آنها حساسیت داشته باشیم.

وی اضافه کرد: از همه ظرفیت‌ها برای حل مشکلات و کاهش آسیب های اجتماعی باید استفاده کرد و در این راستا نشست‌های تخصصی در استان برنامه‌ریزی شده است.

زارعی تاکید کرد: کتاب و کتابخوانی از مهمترین ظرفیت‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه ۲۳ هزار شهید ترور در کشور داریم، عنوان کرد: طبق کنوانسیون چهارگانه ژنو حفاظت از غیرنظامیان در زمان جنگ مورد تاکید است اما همان کسانی‌که این قانون را وضع کرده‌اند مستقیم و غیر مستقیم در ترور فرزندان و زنان و مردان بی‌گناه این سرزمین دست داشته اند.

فرزند شهدای ترور «سرهنگ علیرضا شهرکی و نرجس صیاد» از زاهدان هم در این مراسم گفت: پدر و مادرم دهم اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط اشرار مسلح به شهادت رسیدند.

ریحانه شهرکی افزود: با گذشت سه سال از شهادت پدر و مادرم هنوز با این داغ کنار نیامده‌ام و حسرت‌های بزرگی بر دلم مانده است.

وی اضافه کرد: متاسفانه در سیستان و بلوچستان هر روز یک نفر شهید می‌شود و اخیرا نیز دشمن بانوان را نشانه گرفته است.

این فرزند شهید تاکید کرد: در کنار جنگ نظامی با جنگ نرم دشمن مواجهیم و نوجوانان و جوانان باید در مقابل این جنگ آگاهانه مسیر درست را طی کنند. خوشبختانه نسل دهه هشتاد بابصیرت در این میدان پاسدار آرمان‌های شهدا هستند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز در این مراسم اظهار کرد: شاید مفهوم ترور مناسب ادبیات کودک و نوجوان نباشد اما رهبر شهیدمان فرمودند که متولیان فرهنگی با زبان و ادبیات هنر، این‌موضوع را به نسل جدید برسانند.

محمد مهدی حسین پور افزود: مفتخریم نوجوانانی داریم که با توان و تعهد هنری و ادبی بخشی از مظلومیت شهدای ترور را نشان دادند.

وی ادامه داد: امروز نوجوانان با هنرشان این مفاهیم را در قالب کتاب آن ۲۳ هزار نفر نگاشته و به تصویر کشیده‌اند.